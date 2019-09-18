Кличко сподівається, що рух по мосту метро відновлять через годину-півтори

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Середа, 18 вересня 2019, 20:10

Мер Києва Віталій Кличко сподівається що рух по мосту метро відновлять через годину-півтори

Джерело: заява Кличка біля мосту.

Пряма мова: "Ще трошки часу, і буде відновлено рух транспорту. Я сподіваюсь, що максимум півтори години, і рух транспорту, і метрополітену буде відновлено".

Що передувало: Увечері озброєний чоловік зупинив авто на мосту Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" паралізований.

Всі деталі читайте в хроніці "Української правди"

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