Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что движение по мосту метро восстановят через час-полтора

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Кличко у моста.

Дословно: "Еще немного времени, и будет восстановлено движение транспорта. Я надеюсь, что максимум полтора часа, и движение транспорта, и метрополитена будет восстановлено".

Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано.

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