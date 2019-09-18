Зеленський поговорив з Пенсом про безпекову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом обговорив продовження програми безпекової допомоги Україні.

Джерело: прес-служба президента України.

Дослівно: "Президент України поінформував Віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні.

Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади".

Деталі: Зеленський подякував Майку Пенсу за його роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

Він підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони.

Повідомляється також, що сторони "констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення".

Було також підкреслено "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні".

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