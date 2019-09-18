Зеленський поговорив з Пенсом про безпекову допомогу Україні

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Середа, 18 вересня 2019, 22:11

Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом обговорив продовження програми безпекової допомоги Україні.

Джерело: прес-служба президента України.

Дослівно: "Президент України поінформував Віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні.

Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади".

Деталі: Зеленський подякував Майку Пенсу за його роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

Він підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони.

Повідомляється також, що сторони "констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення".

Було також підкреслено "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні".

Нагадаємо:

  • Наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.
  • Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина.
  • Водночас тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що у Сполучених Штатах планують збільшити допомогу у галузі безпеки для України у 2020 році.
  • Байден може кинути виклик Трампу на наступних виборах. Його син був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.

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Теми: США Зеленський


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