Зеленский поговорил с Пенсом о помощи Украине в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом обсудил продолжение программы помощи Украине в сфере безопасности.

Источник: пресс-служба президента Украины.

Дословно: "Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти".

Детали: Зеленский поблагодарил Пенса за его роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Он подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Сообщается также, что стороны "констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение".

Было также подчеркнуто "обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне".

Напомним: