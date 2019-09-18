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Зеленский поговорил с Пенсом о помощи Украине в сфере безопасности

Среда, 18 сентября 2019, 22:11

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом обсудил продолжение программы помощи Украине в сфере безопасности.

Источник: пресс-служба президента Украины.

Дословно: "Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти".

Детали: Зеленский поблагодарил Пенса за его роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Он подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Сообщается также, что стороны "констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение".

Было также подчеркнуто "обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне".

Напомним:

  • В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
  • Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
  • В то же время временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Соединенных Штатах планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины в 2020 году.
  • Байден может бросить вызов Трампу на следующих выборах. Его сын был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Темы: СШАЗеленский
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