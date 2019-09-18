У Болгарії будують газопровід в Європу в обхід України
Державний газовий оператор Болгарії підписав контракт на 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів) з групою з Саудівської Аравії на будівництво газопроводу, яким російський газ буде транспортуватися в Європу в обхід України.
Джерело: AP
Контракт між державним оператором "Булгартрансгаз" і консорціумом Arkad з Саудівської Аравії передбачає прокладку трубопроводу протяжністю 474 км від південного кордону Болгарії з Туреччиною до її західного кордону з Сербією.
Планується, що він, як відгалуження від газопроводу "Турецький потік", буде поставляти газ в Сербію, Угорщину і Австрію в обхід України.
Болгарія сильно залежить від російського газу. Партнери на Заході неодноразово закликали країну диверсифікувати свої джерела енергії. Як зазначає агентство, вона була однією з європейських країн, які зазнали найбільших втрат в результаті організованого Росією газового шантажу в 2006 і 2009 роках.
Нагадаємо:
- Зараз Росія продовжує будувати газопровід "Північний потік-2", який передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- За планом газопровід хочуть запустити в кінці 2019 року.
- Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і будуть коштувати проекту 660 млн євро.
- Єврокомісія підтвердила проведення 19 вересня тристоронніх переговорів щодо транзиту газу між Євросоюзом, Україною та Росією.
- Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
- Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.
Читайте також: Ключові "газові" виклики для команди Зеленського