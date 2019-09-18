У Болгарії будують газопровід в Європу в обхід України

Державний газовий оператор Болгарії підписав контракт на 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів) з групою з Саудівської Аравії на будівництво газопроводу, яким російський газ буде транспортуватися в Європу в обхід України.

Джерело: AP

Контракт між державним оператором "Булгартрансгаз" і консорціумом Arkad з Саудівської Аравії передбачає прокладку трубопроводу протяжністю 474 км від південного кордону Болгарії з Туреччиною до її західного кордону з Сербією.

Планується, що він, як відгалуження від газопроводу "Турецький потік", буде поставляти газ в Сербію, Угорщину і Австрію в обхід України.

Болгарія сильно залежить від російського газу. Партнери на Заході неодноразово закликали країну диверсифікувати свої джерела енергії. Як зазначає агентство, вона була однією з європейських країн, які зазнали найбільших втрат в результаті організованого Росією газового шантажу в 2006 і 2009 роках.

Нагадаємо:

Зараз Росія продовжує будувати газопровід "Північний потік-2", який передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити в кінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і будуть коштувати проекту 660 млн євро.

Єврокомісія підтвердила проведення 19 вересня тристоронніх переговорів щодо транзиту газу між Євросоюзом, Україною та Росією.

Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.

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