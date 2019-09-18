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В Болгарии строят газопровод в Европу в обход Украины

Среда, 18 сентября 2019, 23:58

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

Источник: AP

Контракт между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

Планируется, что он, в качестве ответвления от газопровода "Турецкий поток", будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.

Болгария сильно зависит от российского газа. Партнеры на Западе неоднократно призывали страну диверсифицировать свои источники энергии. Как отмечает агентство, она была одной из европейских стран, которые понесли наибольшие потери в результате организованного Россией газового шантажа в 2006 и 2009 годах.

Напомним:

  • Сейчас Россия продолжает строить газопровод "Северный поток-2", который предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.
  • Как сообщалось, требования Дании могут отложить "Северный поток-2" на 8 месяцев и будут стоить проекту 660 млн евро.
  • Еврокомиссия подтвердила проведение 19 сентября трехсторонних переговоров по транзиту газа между Евросоюзом, Украиной и Россией.
  • Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
  • Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.

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Темы: газБолгарияРосcия
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