Зеленський подзвонив віце-президенту США

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Четвер, 19 вересня 2019, 02:04

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом. 

Джерело: прес-служба Офісу президента.

У розмові Зеленський подякував Майку Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

"Володимир Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення.

Було також підкреслено обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні.

Також президент поінформував віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції в Україні.

"Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади", - повідомляє Офіс президента.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський в четвертий раз подзвонив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

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Теми: США Зеленський


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