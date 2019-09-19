Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом.

Источник: пресс-служба Офиса президента.

В разговоре Зеленский поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи по безопасности Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

"Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за дальнейшее активное расширение.

Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.

Также президент проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.

"Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти", - сообщает Офис президента.

Напомним: