Зеленский рассказал вице-президенту США о реформах
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом.
Источник: пресс-служба Офиса президента.
В разговоре Зеленский поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи по безопасности Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.
"Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за дальнейшее активное расширение.
Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.
Также президент проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.
"Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти", - сообщает Офис президента.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский в четвертый раз позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель.