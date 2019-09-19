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Комісія КМДА обмежила в'їзд авто у столицю

Четвер, 19 вересня 2019, 06:03

З 19 вересня встановлюється обмеження на в’їзд вантажного транспорту до столиці з боку Борисполя.

Джерело: прес-служба КМДА.

Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій..

"З 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан повітря у Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби. Особлива увага приділяється територіям, де спостерігається найбільша задимленість: насамперед ідеться про житлові масиви на Лівому березі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київ
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