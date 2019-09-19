Комісія КМДА обмежила в'їзд авто у столицю

9072 перегляди
Четвер, 19 вересня 2019, 06:03

З 19 вересня встановлюється обмеження на в’їзд вантажного транспорту до столиці з боку Борисполя.

Джерело: прес-служба КМДА.

Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій..

"З 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан повітря у Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби. Особлива увага приділяється територіям, де спостерігається найбільша задимленість: насамперед ідеться про житлові масиви на Лівому березі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
З'явилося відео затримання "мінера" на мосту в Києві 19 вересня 2019, 00:29
Рух по мосту метро після затримання "мінера" відновлено 18 вересня 2019, 20:52
Чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною – поліція 18 вересня 2019, 20:18
Усі новини
Головні новини
В Україну йде похолодання і заморозки
Рада ухвалила реформу прокуратури від Зеленського
Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту 
Кличко просить Раду про дострокові вибори Київради
Усі новини
думка

8 причин, чому варто гуляти вранці

здоров'я

4 рази в тиждень упродовж 25 років. Чому нам потрібно пити чай

дослідження

Чому нам потрібно писати від руки