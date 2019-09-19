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Комиссия КГГА ограничила въезд авто в столицу

Четверг, 19 сентября 2019, 06:03

С 19 сентября устанавливается ограничение на въезд грузового транспорта в столицу со стороны Борисполя.

Источник: пресс-служба КГГА.

Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы. Особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность: прежде всего речь идет о жилых массивах на Левом берегу.

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Темы: Киев
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