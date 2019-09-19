Комиссия КГГА ограничила въезд авто в столицу

326 просмотров
Четверг, 19 сентября 2019, 06:03

С 19 сентября устанавливается ограничение на въезд грузового транспорта в столицу со стороны Борисполя.

Источник: пресс-служба КГГА.

Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы. Особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность: прежде всего речь идет о жилых массивах на Левом берегу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Появилось видео задержания "минера" на мосту в Киеве 19 сентября 2019, 00:29
Движение по мосту метро после задержания "минера" восстановлено 18 сентября 2019, 20:52
Мужчина на мосту требовал встречи со своей девушкой – полиция 18 сентября 2019, 20:18
Все новости
Главные новости
Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке
Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе
"Минера" моста задержали - Аваков
Взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин
Все новости
здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

здоровье

4 раза в неделю в течение 25 лет. Почему нам нужно пить чай

исследование

"Убежать" от старения можно на велосипеде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів