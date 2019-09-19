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Білий дім анонсував першу зустріч Трампа і Зеленського

Четвер, 19 вересня 2019, 09:22
Білий дім анонсував першу зустріч Трампа і Зеленського

Віце-президент США Майк Пенс 18 вересня провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив майбутню зустріч президента Трампа із Зеленським на наступному тижні на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому.

"Віце-президент (Пенс - ред.) говорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити їх продуктивну зустріч 1 вересня в Варшаві, і обговорив майбутню зустріч президента Трампа з президентом Зеленським на наступному тижні на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку", - повідомили в Білому домі.

Відзначається, що Пенс підтвердив "непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності" України. 

"Віце-президент позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за її сміливі дії щодо боротьби з корупцією шляхом законодавчих реформ та запропонував повну підтримку США цим зусиллям", - сказано в повідомленні.

Як зазначила прес-служба президента України, Зеленський обговорив з Пенсом продовження програми безпекової допомоги Україні.

"Президент України поінформував Віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні.

Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади".

Зеленський подякував Майку Пенсу за його роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

Він підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони.

Повідомляється також, що сторони "констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення".

Було також підкреслено "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні".

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що президенти України і США можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

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Теми: ЗеленськийТрампСША
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