Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского

Четверг, 19 сентября 2019, 09:22
Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского

Вице-президент США Майк Пенс 18 сентября провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома.

"Вице-президент (Пенс - ред.) говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить их продуктивную встречу 1 сентября в Варшаве, и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке" , - сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Пенс подтвердил "непоколебимую преданность США суверенитета и территориальной целостности" Украины.

"Вице-президент положительно оценил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ и предложил полную поддержку США этим усилиям", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба президента Украины, Зеленский обсудил продолжение программы помощи в области безопасности Украине.

"Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мер и выразил поддержку этим усилиям новой украинской власти".

Зеленский поблагодарил Пенса за его роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи по безопасности со стороны США только возрастут.

Он подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Сообщается также, что стороны "констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение".

Было также подчеркнуто "обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне".

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября на полях Генеральной ассамблее ООН.

Читайте также: Данилюк рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

Темы: ЗеленскийТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
Все новости...
Реклама: