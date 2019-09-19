Штайнмаєр відзначив важливість мирних ініціатив Зеленського – посол

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Четвер, 19 вересня 2019, 10:29

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у розмові з послом України в Німеччині відзначив важливість мирних ініціатив президента України Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Джерело: Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Дослівно Мельник: "Поки всі говорять про "формулу Штайнмайєра", особисто поспілкувався з федеральним президентом Німеччини. Глава німецької держави передав найкращі вітання президенту Зеленському, відзначивши важливість його мирних ініціатив для припинення війни на сході України".

Що було раніше: Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Як відомо, Росія вимагає від України офіційного письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" як умови для Нормандської зустрічі на найвищому рівні.

Останніми днями у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра" для врегулювання конфлікту.

Детальніше про неї читайте у статті "За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною"

"Європейська правда"

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Теми: Донбас Зеленський


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