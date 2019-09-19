Штайнмайер отметил важность мирных инициатив Зеленского – посол

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с послом Украины в Германии отметил важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе.

Источник: Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Дословно Мельник: "Пока все говорят о "формуле Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины".

Что было раньше: Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" как условия для Нормандской встречи на высшем уровне.

В последние дни в Киеве идет дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта.

Подробнее о ней читайте в статье "За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной"

Европейская правда