Штайнмайер отметил важность мирных инициатив Зеленского – посол
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Четверг, 19 сентября 2019, 10:29
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с послом Украины в Германии отметил важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе.
Источник: Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Дословно Мельник: "Пока все говорят о "формуле Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины".
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