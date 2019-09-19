Штайнмайер отметил важность мирных инициатив Зеленского – посол

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с послом Украины в Германии отметил важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе.

Источник: Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Дословно Мельник: "Пока все говорят о "формуле Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины".