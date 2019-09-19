У Росії схопили шамана, який ішов до Москви "виганяти Путіна" – ЗМІ

У російській Бурятії в ніч на 19 вересня викрали якутського шамана Олександра Габишева, який ішов до Москви "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Джерело: "Сибір.Реалії", "Ехо Москви".

Пряма мова свідка викрадення, одного з прихильників шамана Віктора Єгорова: "Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю. Вони швидко оточили наш табір і пішли просто до намету шамана. Їх було кілька десятків людей на багатьох машинах. Увірвалися і повалили його на землю великим натовпом".

Шаман Габишев

Деталі: За словами очевидця, у нападників були автомати і кийки. Габишева потягли в машину, на питання, що відбувається, силовики не реагували.

Єгоров додав, що інші люди, які перебували в таборі, не постраждали.

Напад стався в районі селища Видріно.

За інформацією очевидців, люди, які викрали Габишева, на деякий час перекрили федеральну трасу Р-258 "Байкал".

Пізніше з'явилася інформація, що шамана нібито затримали за підозрою в публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280 КК РФ).

А МВС по Бурятії опублікувало прес-реліз про затримання чоловіка 1958 року народження, який перебуває в розшуку за скоєння злочину на території Республіки Саха (Якутія). Зазначалося, що затриманого найближчим авіарейсом планують доставити з Улан-Уде в Якутськ для проведення слідчих дій.

Джерела у відомстві повідомляли, що мова йде саме про Габишева.

Хоча в офіційній базі федерального розшуку чоловіка з такими ПІБ немає.

Якутський шаман Олександр Габишев вже шість місяців йде уздовж далекосхідних трас в сторону Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати президента Росії.

Він вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.