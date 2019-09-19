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В России схватили шамана, который шел в Москву "изгонять Путина" – СМИ

Четверг, 19 сентября 2019, 10:46

В российской Бурятии в ночь на 19 сентября похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля.

Источник: "Сибир.Реалии", "Эхо Москвы".

Прямая речь свидетеля похищения, одного из сторонников шамана Виктора Егорова: "Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и пошли прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой".  

 
Шаман Габышев

Детали: По словам очевидца, у нападавших были автоматы и дубинки. Габышева поволокли в машину, на вопросы, что происходит, силовики не реагировали.

Егоров добавил, что другие находившиеся в лагере люди не пострадали.

Нападение произошло в районе поселка Выдрино.

По информации очевидцев, люди, которые увезли Габышева, на время перекрыли федеральную трассу Р-258 "Байкал".

Позже появилась информация, что шамана якобы задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

А МВД по Бурятии опубликовало пресс-релиз о задержании мужчины 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Отмечалось, что задержанного ближайшим авиарейсом планируют доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.

Источники в ведомстве сообщали, что речь идет о Габышеве.

Хотя в официальной базе федерального розыска мужчины с такими ФИО нет.

Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать президента России.

Он считает Путина порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

  

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Темы: РосcияПутин
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