НАБУ відкрило 3 справи проти голови Нацбанку Смолія

Національне антикорупційне бюро відкрило три провадження за фактом декларування недостовірної інформації головою Національного банку Яковом Смолієм.

Джерело: коментар керівника прес-служби НАЗК Олександра Свириденка.

Пряма мова: "Зареєстровані три провадження. Вони відкриті на підставі обґрунтованих висновків НАЗК, які ми надіслали до НАБУ. Вони стосуються недостовірного декларування".

"Наразі слідчі НАБУ запросили додаткові відомості, які стосуються декларацій, і станом на сьогодні вже отримали від НАЗК доступ до декларацій Смолія".

Деталі: НАЗК під час перевірки встановило, що Смолій у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки вказав недостовірні відомості про вартість частки у 3 нежитлових приміщеннях, дохід, нарахований йому та дружині у вигляді процентів, не повідомив про наявність у дружини корпоративних прав.

Також голова НБУ не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому, та про кошти на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 мільйона гривень, 6,6 мільйона гривень та понад 3,2 мільйона гривень відповідно.