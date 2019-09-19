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НАБУ открыло 3 дела против главы Нацбанка Смолия

Четверг, 19 сентября 2019, 11:12

Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием.

Источник: комментарий руководителя пресс-службы НАПК Александра Свириденко.

Прямая речь: "Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования".

"Сейчас следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и на сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия".

Детали: НАПК во время проверки установило, что Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы указал недостоверные сведения о стоимости доли в 3 нежилых помещениях, доходе, начисленному ему и жене в виде процентов, не сообщил о наличии у жены корпоративных прав.

Также глава НБУ не отразил информацию о ряде принадлежащих ему земельных участков и о средствах на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 миллиона гривен, 6,6 миллиона гривен и более 3,2 миллиона гривен соответственно.

Ирина Балачук, УП

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