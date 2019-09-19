Зеленський призначив главою Миколаївської ОДА екс-податківця

Президент Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка.

Джерело: указ президента №707 від 18 вересня

Дослівно: "Призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської обласної державної адміністрації".

Деталі: 42-річний Олександр Стаднік, народився у Кіровоградській області, здобув юридичну освіту у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Згідно з офіційною біографією, Стаднік почав працювати у 90-х роках – слюсарем, заступником начальника торгового відділу, інспектором відділу охорони та начальником охорони.

З 2003 по 2008 роки Стаднік був юристом у ТОВ "Калімфо". Нині такої фірми в Україні немає, в мережі згадок про неї не лишилось. Водночас, у Києві була "Колімфо", яка займалась діяльністю кафе.

У 2011 році Стаднік пішов на держслужбу. Спершу він працював ревізором-інспектором у податковій інспекції. Потім очолював столичне управління контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Податкової служби. Також Стаднік був начальником київського управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Міндоходів, а пізніше – такого ж управління Державної фіскальної служби у Києві.

Олександр Стаднік

З кінця 2015 року Стаднік керував Державною податковою інспекцією у Дніпровському районі Головного управління ДФС у Києві.

У 2017 році він подав декларацію з позначкою "після звільнення". Судячи з декларації, останні кілька років працює у турагентстві "Dinadis Business Travel". Однак минулого року чоловік заробив у фірмі лише 15 тисяч гривень, позаминулого – 10 тисяч.

З 2011 Стаднік мав статус адвоката. За два роки його свідоцтво було припинене, однак зараз чоловік декларує членство у Раді адвокатів Києва.

"Українська правда" зконтактувала зі Стадніком 13 серпня, коли він подав декларацію кандидата на посаду глави Одеської ОДА, однак він не став розмовляти, пославшись на зайнятість.

Його дружина – Ольга Шульженко є власницею бізнесу, продає взуття та одяг в мережі. За минулий рік вона задекларувала 674 тисяч гривень доходу. При цьому 3 мільйони гривень жінці подарував батько, теж зареєстрований як підприємець-виробник взуття у Миколаєві.

Ще 824,2 тисячі гривень Шульженко отримала від продажу рухомого майна. Що саме вона продавала, у декларації не зазначено. Покупцем вказаний Андрій Сергійович Лада. Його повний тезка був помічником нардепа Сергій Скуратовського від "Радикальної партії".

Згідно з декларацією, Стаднік з дружиною володіють ділянкою у Київській області, квартирою у Кіровоградській та будинком у Миколаєві. При цьому живуть вони в Києві, але власної нерухомості у столиці не мають. Стаднік декларує користування квартирою на 125 кв.м., в якій живе за згодою власника – Слободяника Василя Дмитровича.

Минулого року Стаднік купив собі автівку – Porshe Cayenne 2012 року. При цьому вона нібито коштувала лише 49 тисяч гривень. Раніше журналісти-розслідувачі зазначали, що така сума може свідчити про спробу обійти безготівковий розрахунок, адже угоди готівкою дозволені в межах саме 50 тисяч гривень.

Також Стаднік зберігає 450 тисяч гривень та 18 тисяч доларів готівкою. Він голова ГО "Незалежне бюро розслідувань".