Президент Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Источник: указ президента №707 от 18 сентября

Дословно: "Назначить Стадника Александра Васильевича председателем Николаевской областной государственной администрации".

Детали: 42-летний Александр Стадник родился в Кировоградской области, получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел.

Согласно официальной биографии, Стадник начал работать в 90-х годах - слесарем, заместителем начальника торгового отдела, инспектором отдела охраны и начальником охраны.

С 2003 по 2008 годы Стадник был юристом в ООО "Калимфо". Сейчас такой фирмы в Украине нет, в сети упоминаний о ней не осталось. В то же время, в Киеве была "Колимфо", которая занималась деятельностью кафе.

В 2011 году Стадник пошел на госслужбу. Сначала он работал ревизором-инспектором в налоговой инспекции. Затем возглавлял столичное управление контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий налоговой службы. Также Стадник был начальником киевского управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Миндоходов, а позже - такого же управления Государственной фискальной службы в Киеве.

Александр Стадник

С конца 2015 года Стадник руководил Государственной налоговой инспекцией в Днепровском районе Главного управления ГФС в Киеве.

В 2017 году он подал декларацию с отметкой "после увольнения". Судя по декларации, последние несколько лет он работает в турагентстве "Dinadis Business Travel". Однако в прошлом году мужчина заработал в фирме только 15 тысяч гривен, а в позапрошлом - 10 тысяч.

С 2011 Стадник имел статус адвоката. За два года его свидетельство было приостановлено, однако сейчас он декларирует членство в Совете адвокатов Киева.

"Украинская правда" сконтактировала со Стадник 13 августа, когда он подал декларацию кандидата на должность главы Одесской ОГА, однако он не стал разговаривать, сославшись на занятость.

Его жена - Ольга Шульженко является владелицей бизнеса, продает обувь и одежду в сети. За прошлый год она задекларировала 674 тысяч гривен дохода. При этом 3 миллиона гривен женщине подарил отец, который тоже зарегистрирован как предприниматель-производитель обуви в Николаеве.

Еще 824,2 тысячи гривен Шульженко получила от продажи движимого имущества. Что именно она продавала, в декларации не указано. Покупателем указанный Андрей Сергеевич Лада. Его полный тезка был помощником нардепа Сергея Скуратовского от "Радикальной партии".

Согласно декларации, Стадник с женой владеют участком в Киевской области, квартирой в Кировоградской и домом в Николаеве. При этом живут они в Киеве, но собственной недвижимости в столице нет. Стадник декларирует пользование квартирой на 125 кв.м., в которой живет с согласия собственника - Слободяника Василия Дмитриевича.

В прошлом году Стадник купил себе машину - Porshe Cayenne 2012 года. При этом она якобы стоила всего 49 тысяч гривен. Ранее журналисты-расследователи отмечали, что такая сумма может свидетельствовать о попытке обойти безналичный расчет, ведь расчет наличными разрешен в пределах именно 50 тысяч гривен.

Также Стадник сохраняет 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов наличными. Он председатель ОО "Независимое бюро расследований".