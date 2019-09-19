Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

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Четверг, 19 сентября 2019, 11:33

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Источник: указ президента №707 от 18 сентября

Дословно: "Назначить Стадника Александра Васильевича председателем Николаевской областной государственной администрации".

Дополняется...

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Темы: Николаев Звягильский указы


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