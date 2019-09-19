У Дніпрі група чоловіків називалась СБУ і вимагала гроші

Служба безпеки викрила у Дніпрі організоване угруповання вимагачів, які представлялись правоохоронцями.

Джерело: сайт СБУ.

Дослівно: "У Дніпрі викрито та блоковано діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з місцевих представників комерційних структур, представляючись начебто керівниками підрозділів СБУ".

Деталі: Учасники групи, які видавали себе за співробітників СБУ, слідчих поліції та "злодіїв у законі", вчинили розбій та вимагали з підприємця $300 тисяч. У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку і його близьким родичам насильством та фізичною розправою.

Також учасники групи примушували підприємця підписати відповідні правоустановчі документи, щоб заволодіти його бізнесом.

СБУ задокументувала факт отримання зловмисниками частини суми у розмірі $100 тисяч.

Одного зі зловмисників затримали у торгово-розважальному центрі під час одержання ще однієї частини "траншу".

Затриманому оголосили про підозру за ст. 187 (розбій) та 189 (вимагання). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу

Слідчо-оперативні дії тривають.