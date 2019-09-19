Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дніпрі група чоловіків називалась СБУ і вимагала гроші

Четвер, 19 вересня 2019, 11:38

Служба безпеки викрила у Дніпрі організоване угруповання вимагачів, які представлялись правоохоронцями.

Джерело: сайт СБУ.

Дослівно: "У Дніпрі викрито та блоковано діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з місцевих представників комерційних структур, представляючись начебто керівниками підрозділів СБУ". 

 

Деталі: Учасники групи, які видавали себе за співробітників СБУ, слідчих поліції та "злодіїв у законі", вчинили розбій та вимагали з підприємця $300 тисяч. У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку і його близьким родичам насильством та фізичною розправою. 

Також учасники групи примушували підприємця підписати відповідні правоустановчі документи, щоб заволодіти його бізнесом.

СБУ задокументувала факт отримання зловмисниками частини суми у розмірі $100 тисяч.

Одного зі зловмисників затримали у торгово-розважальному центрі під час одержання ще однієї частини "траншу".

Затриманому оголосили про підозру за ст. 187 (розбій) та 189 (вимагання). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу

Слідчо-оперативні дії тривають.

Українська правда
Теми: СБУДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
Усі новини...
Реклама: