В Днепре группа мужчин называлась СБУ и требовала деньги
Служба безопасности разоблачила в Днепре организованную группировку вымогателей, которые представлялись правоохранителями.
Источник: сайт СБУ.
Дословно: "В Днепре разоблачена и блокирована деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных представителей коммерческих структур, представляясь якобы руководителями подразделений СБУ".
Детали: Участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и "воров в законе", совершили разбой и требовали у предпринимателя $300 тысяч. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким насилием и физической расправой.
Также участники группы заставляли предпринимателя подписать соответствующие правоустанавливающие документы, чтобы завладеть его бизнесом.
СБУ задокументировала факт получения злоумышленниками части суммы в размере $100 тысяч.
Одного злоумышленника задержали в торгово-развлекательном центре во время получения очередной части "транша".
Задержанному объявили о подозрении по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство). Решается вопрос об избрании меры пресечения
Следственно-оперативные действия продолжаются.
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