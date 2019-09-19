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В Днепре группа мужчин называлась СБУ и требовала деньги

Четверг, 19 сентября 2019, 11:38

Служба безопасности разоблачила в Днепре организованную группировку вымогателей, которые представлялись правоохранителями.

Источник: сайт СБУ.

Дословно: "В Днепре разоблачена и блокирована деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных представителей коммерческих структур, представляясь якобы руководителями подразделений СБУ". 

 

Детали: Участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и "воров в законе", совершили разбой и требовали у предпринимателя $300 тысяч. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким насилием и физической расправой.

Также участники группы заставляли предпринимателя подписать соответствующие правоустанавливающие документы, чтобы завладеть его бизнесом.

СБУ задокументировала факт получения злоумышленниками части суммы в размере $100 тысяч.

Одного злоумышленника задержали в торгово-развлекательном центре во время получения очередной части "транша".

Задержанному объявили о подозрении по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство). Решается вопрос об избрании меры пресечения

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: СБУДнепр
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