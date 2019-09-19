На Черкащині до смерті закатували двох чоловіків

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Четвер, 19 вересня 2019, 12:57

На Черкащині оперативники затримали зловмисників, які закатували до смерті двох чоловіків.

Джерело: Національна поліція

Деталі: 18 серпня в полі у Смілянському районі поблизу автодороги "Київ-Знам’янка", виявили трупи двох чоловіків з ознаками насильницької смерті: множинні сліди від ударів та колото-різані рани тіла. Правоохоронці зазначають, що потерпілих перед смертю катували.  

 

Поліція встановила, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє жителів міста Черкаси. За даними правоохоронців, підозрювані мали конфлікт з потерпілими. Оперативники з’ясували, що зловмисники поспіхом збираються залишити територію країни.

Підозрюваних затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Пряма мова першого заступника голови Нацполіції – начальника кримінальної поліції Євгена Коваля: "Затримали зловмисників за декілька хвилин до їхнього виїзду з міста. На даний час з підозрюваними працюють слідчі. Роботу із розкриття вбивства двох чоловіків продовжуємо".

 

Українська правда

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Теми: Черкаська область кримінал поліція


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