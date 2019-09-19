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В Черкасской области до смерти замучили двух мужчин

Четверг, 19 сентября 2019, 12:57

В Черкасской области оперативники задержали злоумышленников, которые замучили до смерти двух мужчин.

Источник: Национальная полиция

Детали: 18 августа в поле в Смелянском районе вблизи автодороги "Киев-Знаменка" были обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти: множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Правоохранители отмечают, что пострадавших перед смертью пытали.

 

Полиция установила, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. По данным правоохранителей, у подозреваемых был конфликт с потерпевшими. Оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны.

Подозреваемые были задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Прямая речь первого заместителя председателя Нацполиции - начальника криминальной полиции Евгения Коваля: "Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем".

 

Украинская правда

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Темы: Черкасская областькриминалполиция
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