В Україну йде похолодання і заморозки

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Четвер, 19 вересня 2019, 13:08

20 вересня на територію України переміститься чергова порція холодного і вологого повітря з півночі Європи, яка принесе похолодання і дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

Деталі: У п’ятницю вночі місцями в західних та Одеській областях, удень у більшості областей, крім крайнього заходу та Приазов'я, невеликий дощ, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +3+8°, на узбережжі морів до 10° тепла, в Карпатському регіоні на ґрунті та місцями в повітрі заморозки, до -2°; вдень +11-16° тепла, на Закарпатті та півдні країни до +19°, на високогір'ї Карпат +1+5° тепла.

У Києві 20 вересня вночі без опадів, +6+8°, удень невеликий дощ, +11+13°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 вересня найвища температура вдень була +30,4 градуса у 2015 році, найнижча вночі 0 градусів у 1921 році.

21 вересня – без опадів, лише вдень у східній частині місцями невеликий дощ, вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі в південній частині +4+9°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень в Україні +11-16° тепла.

У Карпатах без опадів; уночі заморозки 0-2°, температура вдень +3+8°.

У Києві – без опадів, вночі +3+5°, вдень +11+13°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Теми: погода


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