В Украину идет похолодание и заморозки

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Четверг, 19 сентября 2019, 13:08

20 сентября на территорию Украины переместится очередная порция холодного и влажного воздуха с севера Европы, которая принесет похолодание и дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина".

Детали: В пятницу ночью местами в западных и Одесской областях, днем ​​в большинстве областей, кроме крайнего запада и Приазовья, небольшой дождь, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +3+8°, на побережье морей до 10° тепла, в Карпатском регионе на почве и местами в воздухе заморозки до -2°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье и юге страны до +19°, на высокогорье Карпат +1+5° тепла.

В Киеве 20 сентября ночью без осадков, +6+8°, днем ​​небольшой дождь, +11+13°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 сентября самая высокая температура днем ​​была +30,4 градуса в 2015 году, самая низкая ночью 0 градусов в 1921 году.

21 сентября – без осадков, только днем ​​в восточной части местами небольшой дождь, ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в южной части +4+9°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​в Украине +11-16° тепла.

В Карпатах без осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем ​​+3+8°.

В Киеве – без осадков, ночью +3+5°, днем ​​+11+13°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Темы: погода


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