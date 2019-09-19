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Чоловік вистрибнув з 4-го поверху відділу поліції: перевіряють правоохоронців

Четвер, 19 вересня 2019, 17:41

Державне бюро розслідувань веде слідство щодо можливого перевищення влади ужгородськими поліцейськими після того, як з четвертого поверху їхнього відділу вистрибнув і травмувався чоловік.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: Про цей випадок бюро дізналося із засобів масової інформації. Там повідомили, що 13 вересня працівники поліції доставили двох громадян до Ужгородського міського відділу поліції. Один з чоловіків вистрибнув із вікна службового кабінету четвертого поверху будівлі і отримав тілесні ушкодження. Наразі він у лікарні.

Слідчі ДБР з’ясовують обставини події, допитують свідків та потерпілих.

 

Поліцейських підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Їм загрожує від трьох до восьми років в'язниці.

 

Українська правда
Теми: ДБРполіціяУжгороднадзвичайна подія
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