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Мужчина выпрыгнул с 4-го этажа отдела полиции: проверяют правоохранителей

Четверг, 19 сентября 2019, 17:41

Государственное бюро расследований ведет следствие относительно возможного превышения власти ужгородскими полицейскими после того, как с четвертого этажа их отдела выпрыгнул и травмировался мужчина.

Источник: сайт ГБР

Детали: Об этом случае бюро узнало из средств массовой информации. Там сообщили, что 13 сентября сотрудники полиции доставили двух граждан в Ужгородский городской отдел полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания и получил телесные повреждения. Сейчас он в больнице.

Следователи ГБР выясняют обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших.

 

Полицейских подозревают в превышении власти или служебных полномочий, сопровождаемом насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

 

Украинская правда
Темы: ГБРполицияУжгородчрезвычайное происшествие
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