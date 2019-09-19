Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною

Російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Джерело: Громадське з посиланням на заяву міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля за підсумками переговорів у Брюсселі, Європейська правда.

Деталі: Видання зазначає, що Росія чи не вперше погодилася на укладання нової угоди з Україною про транзит газу за європейськими правилами. Раніше вона це заперечувала.

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх газових переговорів у Брюсселі розповів про надзвичайні плани, які будуть реалізовані у разі перебоїв у поставках газу через Україну.

Пряма мова Шевчовича: "Це дуже чутливе питання, і ми тісно співпрацюємо з усіма газовими операторами в Європі, щоб упевнитися, що наш рівень готовності на найвищому можливому рівні.

Я можу запевнити європейську громадськість, що ми добре підготувались до будь-яких можливих варіантів. Наші газові сховища заповнені на 98%. Україна має у підземних сховищах на 4 мільярди кубічних метрів більше, ніж минулого року у цей час".

Разом з тим він висловив упевненість, що цього не трапиться, тому що обидві сторони, Україна та Росія, за його словами, демонструють готовність знайти рішення щодо транзиту газу.

Пряма мова: "Я впевнений, обидві сторони дуже добре розуміють, який сигнал ми пошлемо, якщо буде перерва у поставках газу".