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Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною

Четвер, 19 вересня 2019, 18:30

Російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Джерело: Громадське з посиланням на заяву міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля за підсумками переговорів у Брюсселі, Європейська правда.

Деталі: Видання зазначає, що Росія чи не вперше погодилася на укладання нової угоди з Україною про транзит газу за європейськими правилами. Раніше вона це заперечувала.

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх газових переговорів у Брюсселі розповів про надзвичайні плани, які будуть реалізовані у разі перебоїв у поставках газу через Україну.

Пряма мова Шевчовича: "Це дуже чутливе питання, і ми тісно співпрацюємо з усіма газовими операторами в Європі, щоб упевнитися, що наш рівень готовності на найвищому можливому рівні.

Я можу запевнити європейську громадськість, що ми добре підготувались до будь-яких можливих варіантів. Наші газові сховища заповнені на 98%. Україна має у підземних сховищах на 4 мільярди кубічних метрів більше, ніж минулого року у цей час".

Разом з тим він висловив упевненість, що цього не трапиться, тому що обидві сторони, Україна та Росія, за його словами, демонструють готовність знайти рішення щодо транзиту газу.

Пряма мова: "Я впевнений, обидві сторони дуже добре розуміють, який сигнал ми пошлемо, якщо буде перерва у поставках газу".

  • У Брюсселі відбулася зустріч представників Єврокомісії та української делегації перед тристоронніми газовими переговорами.
  • Третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Єврокомісія-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року почався 19 вересня у Брюсселі о 15:30 за київським часом.
  • Сторони мають узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.
  • Українська сторона пропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
  • Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: газРосія
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