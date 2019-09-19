Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной

Российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.

Источник: Громадське со ссылкой на заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля по итогам переговоров в Брюсселе, Европейская правда.

Детали: Издание отмечает, что Россия впервые согласилась на заключение нового соглашения с Украиной о транзите газа по европейским правилам. Ранее она это отрицала.

Вице-президент Европейской комиссии Шефчович по итогам трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе рассказал о чрезвычайных планах, которые будут реализованы в случае перебоев в поставках газа через Украину.

Прямая речь Шевчовича: "Это очень чувствительный вопрос, и мы тесно сотрудничаем со всеми газовыми операторами в Европе, чтобы удостовериться, что наша степень готовности на самом высоком возможном уровне.

Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на 4 миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время".

Вместе с тем он выразил уверенность, что этого не случится, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

Прямая речь: "Я уверен, обе стороны очень хорошо понимают, какой сигнал мы пошлем, если перерыв в поставках газа".

Напомним: