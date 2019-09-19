Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной
Российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.
Источник: Громадське со ссылкой на заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля по итогам переговоров в Брюсселе, Европейская правда.
Детали: Издание отмечает, что Россия впервые согласилась на заключение нового соглашения с Украиной о транзите газа по европейским правилам. Ранее она это отрицала.
Вице-президент Европейской комиссии Шефчович по итогам трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе рассказал о чрезвычайных планах, которые будут реализованы в случае перебоев в поставках газа через Украину.
Прямая речь Шевчовича: "Это очень чувствительный вопрос, и мы тесно сотрудничаем со всеми газовыми операторами в Европе, чтобы удостовериться, что наша степень готовности на самом высоком возможном уровне.
Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на 4 миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время".
Вместе с тем он выразил уверенность, что этого не случится, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.
Прямая речь: "Я уверен, обе стороны очень хорошо понимают, какой сигнал мы пошлем, если перерыв в поставках газа".
Напомним:
- В Брюсселе состоялась встреча представителей Еврокомиссии и украинской делегации перед трехсторонними газовыми переговорами.
- Третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Еврокомиссия-Украина-РФ по долгосрочному транзита газа через Украину после 2019 года начался 19 сентября во Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.
- Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.
- Украинская сторона предлагает России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
- Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.