Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной

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Четверг, 19 сентября 2019, 18:30

Российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.

Источник: Громадське со ссылкой на заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля по итогам переговоров в Брюсселе.

Отметим, что Россия впервые согласилась на заключение нового соглашения с Украиной о транзите газа по европейским правилам. Ранее она это отрицала.

Напомним:

В Брюсселе состоялась встреча представителей Еврокомиссии и украинской делегации перед трехсторонними газовыми переговорами.

Третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Еврокомиссия-Украина-РФ по долгосрочному транзита газа через Украину после 2019 года начался 19 сентября во Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.

Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предлагает России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

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Темы: газ Росcия


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