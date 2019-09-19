Тепер в Києві "замінували" всі мости, а також дитячі садочки і ТРЦ

Надійшло анонімне повідомлення про замінування великої кількості об’єктів у Києві, включно з усіма мостами.

Джерело: коментар УП речника Нацполції Ярослава Тракала, twitter МВС України

Пряма мова: "Надійшов лист на електронну адресу про замінування об’єктів інфраструктури включно з житловими будинками, освітніми закладами, пологовими будинками, торговельними центрами і дипломатичною установою і мостами".

Деталі: Тракало пояснив, що, зважаючи на час пік і велике скупчення транспортних засобів, поліція з кінологами проводить перевірку на мостах без зупинки дорожнього руху.

За словами речника Нацполіції, текст повідомлення про замінування подібний до тих, які правоохоронці отримували раніше і перевіркою не підтверджувалися. Наразі кіберполіція працює над встановленням адресата, який надіслав лист про замінування.

Пізніше в МВС уточнили, що поліція перевіряє анонімну інформацію про замінування 11 дитячих садочків, 8 медичних закладів, 20 житлових будинків, столичних мостів, 1 дипломатичної і 7 держустанов, а також ТРЦ.

Після проведення перевірки події буде дана правова кваліфікація.

Що передувало: 19 вересня колишній військовий доброволець-ветеран АТО Олексій Белько, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, виїхав на міст Метро у Києві, пострілами у відбійник він змусив зупинитися інші авто і погрожував підірвати вибухівку. Зловмисника затримали в результаті спецоперації. Рух червоної гілки метро кілька годин був паралізований. У місті виник транспортний колапс.

Чому це важливо: В останні роки в Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування, від чого страждають тисячі людей.