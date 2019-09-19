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Теперь в Киеве "заминировали" все мосты, а также детские сады и ТРЦ

Четверг, 19 сентября 2019, 20:43

Поступило анонимное сообщение о заминировании большого количества объектов в Киеве, включая все мосты.

Источник: комментарий УП спикера Нацполции Ярослава Тракало, twitter МВД Украины.

Прямая речь: "Пришло письмо на электронный адрес о заминировании объектов инфраструктуры включая мосты, жилые дома, образовательные учреждения, роддомы, торговые центры и дипломатическое учреждение".

Детали: Тракало пояснил, что, учитывая "час пик" и большое скопление транспортных средств, полиция с кинологами проводит проверку на мостах без остановки дорожного движения.

По словам спикера Нацполиции, текст сообщения о заминировании подобный тем, которые правоохранители получали раньше и проверкой не подтверждались. Сейчас киберполиция работает над установлением адресата, направившего письмо о заминировании.

Позже в МВД уточнили, что полиция проверяет анонимную информацию о заминировании 11 детских садов, 8 медицинских учреждений, 20 жилых домов, столичных мостов, 1 дипломатической и 7 госучреждений, а также ТРЦ.

После проведения проверки события будет дана правовая квалификация.

Что предшествовало: 19 сентября бывший военный доброволец-ветеран АТО Алексей Белько, находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал на мост Метро в Киеве, выстрелами в отбойник заставил остановиться другие авто и угрожал взорвать мост. Злоумышленника задержали в результате спецоперации. Движение красной ветки метро несколько часов было парализовано. В городе возник транспортный коллапс.

Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевполиция
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