Мінінфраструктури ініціює перегляд порядку розмитнення "євроблях"

Міністерство інфраструктури України ініціює перегляд порядку розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Джерело: прес-служба Мінінфраструктури з посиланням підсумки наради за участю міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови Державної митної служби Максима Нефьодова, а також народних депутатів, представників Державної фіскальної служби і громадських організацій.

Деталі: У міністерстві відзначили, що учасники наради розглянули пропозиції, що надійшли від громадських організацій щодо розмитнення "євроблях", а також пропозиції Мінінфраструктури щодо врегулювання даного питання на законодавчому рівні.

Пряма мова Криклія: "Будь-яке спрощення і зменшення вартості стимулює ринок. Необхідно розробити простий і зрозумілий механізм, де б не було потреби іти за оцінюваннями або доказовою базою. Ми за те, щоб було менше маніпуляцій і все було на прозорих принципах".

У свою чергу, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що новий законопроект необхідно внести до Верховної Ради до кінця поточного року.

Пряма мова Лавренюка: "На сьогоднішній час у нас і досі є низка невирішених проблем: перша – проблема автомобілів, які вже ввезено на територію України. Друга – питання розмитнення спецавтомобілів".

Лавренюк додав, що відомство пропонує розділити всі "євробляхи" на дві категорії, до яких застосовуються різні ставки розмитнення.

У першій категорії, зокрема, будуть більш старі автомобілі, які вже знаходяться на території України, до певного обсягу і віку. До такої категорії, за його словами, пропонується встановити єдину ставку розмитнення. У другій категорії - більш нові автомобілі, які будуть розмитнюватись за спеціальною формулою.

Нефьодов підтримав ініціативи Мінінфраструктури і зазначив, що Державна митна служба вже працює над тим, щоб до кінця року запустити відповідний калькулятор розрахунку платежів.

Пряма мова Нефедова: "Ми хочемо вийти на зрозумілу методику, яка буде прозора для всіх. Окремо, ми також проводимо переговори із сервісними центрами МВС стосовно організації в кожній області спільного центру, де буде одночасно все знаходитись".

Учасники наради домовились в найближчий час опрацювати всі пропозиції для розробки відповідного закопроєкту та внесення його на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо:

22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

29 серпня Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників "євроблях".

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис таких транспортних засобів. Усім їм загрожують штрафи до 170 тис грн і конфіскація.

12 вересня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект 1030 про відстрочку на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів (ввезених з 1 січня 2015 року) на територію України

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