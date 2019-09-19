Мининфраструктуры инициирует пересмотр порядка растаможки "евроблях"

Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.

Источник: прес-служба Мининфраструктуры со ссылкой итоги совещания при участии министра инфраструктуры Владислава Криклия, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, а также народных депутатов, представителей Государственной фискальной службы и общественных организаций.

Детали: В министерстве отметили, что участники совещания рассмотрели предложения, поступившие от общественных организаций о растаможивании "евроблях", а также предложения Мининфраструктуры по урегулированию данного вопроса на законодательном уровне.

Прямая речь Криклия: "Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах".

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

Прямая речь Лавренюка: "В настоящее время у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая - проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая - вопрос растаможивания спецавтомобилей".

Лавренюк добавил, что ведомство предлагает разделить все "евробляхи" на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки.

В первой категории, в частности, будут более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста. К такой категории, по его словам, предлагается установить единую ставку растаможки. Во второй категории - более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.

Нефьодов поддержал инициативы Мининфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей.

Прямая речь Нефёдова: "Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно находиться все".

Напомним:

22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

29 августа Зеленский предложил Раде отложить штрафы для владельцев "евроблях".

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств. Всем им грозят штрафы до 170 тыс грн и конфискация.

12 сентября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

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