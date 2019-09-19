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В МВС думають про закупівлю французських патрульних катерів

Четвер, 19 вересня 2019, 21:16

МВС веде переговори з Францією щодо закупівлі патрульних катерів для прикордонників

Джерело: прес-служба МВС.

Пряма мова міністра МВС Арсена Авакова: "МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва та залучення українських виробників у проект оновлення парку патрульних катерів".

Деталі: Можливість придбання катерів обговорювалась в ході зустрічі Авакова з надзвичайним та повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Етьєн де Понсен в свою чергу зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проекту зі створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

В МВС нагадали, що в рамках україно-французького проекту французькою стороною вже поставлено 4 одиниці гелікоптерів Н225 (1 для НГУ, 3 для ДСНС). До кінця 2019 року планується отримання ще 2-ох одиниць Н125.

Теми: МВСФранціяАваков
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