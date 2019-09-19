В МВД думают о закупке французских патрульных катеров

297 просмотров
Четверг, 19 сентября 2019, 21:16

МВД ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников.

Источник: пресс-служба МВД.

Прямая речь министра МВД Арсена Авакова: "МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализации строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров".

Детали: Возможность приобретения катеров обсуждалась в ходе встречи Ющенко с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

Этьен де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.

В МВД напомнили, что в рамках Украинско-французского проекта французской стороной уже поставлены 4 единицы вертолетов Н225 (1 для НГУ, 3 для ДСНС). К концу 2019 планируется получение еще 2-х единиц Н125.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МВД Франция Аваков


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пристайко объяснил, почему Аваков остался на посту 18 сентября 2019, 02:55
Правительство Грузии возглавил скандальный глава МВД 8 сентября 2019, 17:37
Кузьмина, скрывавшегося 5 лет от власти, сняли с розыска 5 сентября 2019, 19:50
Все новости
Главные новости
"Слуга народу" передумала давать добро на прослушку нардепов
Аваков показал допрос "минера" моста. Хочет взять его на поруки
"Минер" моста Метро попросил прощения у киевлян
В "Слуге народа" отреагировали на просьбу Кличко о выборах
Все новости
тест

Выживете ли вы в отпуске?

психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

мнение

Почему обед лучше приготовить дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів