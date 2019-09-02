Нові депутати почали з суперечок і демаршу через колізію з сесіями Ради

У комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту з 3 вересня, а розглядати зміни до Конституції у другому читанні можна лише на наступній сесії після першого читання.

Досвідчені депутати Сергій Власенко ("Батьківщина") та Руслан Князевич ("Європейська солідарність") говорили, що засідання комітету поки проводити не можна, адже такі засідання проходять у межах сесії парламенту, а не між сесіями – зміни парламент може внести після чергової сесії.

Їх підтримав Сергій Соболєв ("Батьківщина").

Василь Німченко (Опозиційна платформа – За життя") також сказав: "На сьогодні немає ніяких правових підстав розглядати ті питання, які винесені на засідання комітету… Те, що записано в законі про комітети, передбачає обов’язок комітету задати план своєї діяльності на всю сесію – і поінформувати Верховну Раду.

Ми не працюємо після закінчення чергового засідання сесії, тому що те, що було оголошено в ніч із четверга на п’ятницю – це не було закінчення сесії".

Голова комітету Ірина Венедиктова ("Слуга народу") сказала: "Що стосується календаря планової роботи: ми з вами ще раз зустрінемося за планом у середу – до цього в нас засідання позапланове. У ніч на 29 серпня у нас було перше засідання комітету, сьогодні порядок денний визначений заявами народних депутатів – це не плановий збір.

Я почула тих депутатів, які відстоюють позицію, що неможливо повертатися до питання статті 80-ї – зняття недоторканності. Тому я розумію ваші мотиви для того, щоб ми сьогодні не працювали в межах процедурних дій".

Сергій Власенко перервав її: "Ви не маєте права коментувати дії народних депутів і говорити, хто що думає".

Власенко та Князевич пропонували не проводити засідання комітету, а провести обговорення, але цю пропозицію підтримали 6 депутатів, а проти висловилися 14.

Власенко покинув засідання комітету зі словами: "Мій правовий досвід навчив мене, що не можна приймати участь у незаконних діях. Я вважаю ці дії незаконними, я не буду приймати участь сьогодні у засіданні комітету".

"Тебе позбавлять мандату", – сказав йому хтось із колег, але Власенко все ж пішов.

Німченко теж заявив, що є ознаки того, що в комітеті відбувається порушення процедур.

Руслан Князевич згодом заявив, що запропоновані "Слугою народу" законопроекти "міняють Конституційний лад"

Заступниця голови комітету Ольга Совгиря ("Слуга народу") заперечила йому – а Княхзевич заявив: "Мене не треба повчати. Чим передбачена дискусія щодо цього питання?".

Князевич запропонував до розгляду питань, включених у порядок денний, звернутися до Венеційської комісії – але за висловилися 6 депутатів, а проти 15.

Пропозицію секретаря комітету Олега Макарова ("Голос") зняти з порядку денного комітету розгляд 80-ї статті Конституції теж не підтримали.

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