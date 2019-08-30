Рада схвалила у першому читанні скасування недоторканності
Джерело: "Українська правда"
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
Деталі: За законопроект проголосували 363 обранці.
Під час обговорення президент Володимир Зеленський, який був присутній у залі, неодноразово підганяв депутатів, закликами "давайте" та "Дмитро (Разумков, голова Ради – УП), продовжуй".
Крім того, перед голосуванням представники "Європейської солідарності" зробили зауваження спікеру Дмитру Разумкову нібито через те, що він переплутав голосування у першому читанні та вцілому. Володимир Зеленський відреагував на їхні зауваження реплікою: "Ну і сказали, і що ви кричите весь час".
Для того, щоб ухвалити закон в цілому, депутатом потрібно буде підтримати його 300 голосами.
У проекті пропонується прибрати з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
Якщо закон буде ухвалений остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.
Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.
Вранці 29 серпня віце-спікер парламента Руслан Стефанчук розповів, що комітет з питань правової політики та правосуддя попереднього скликання не підписав постанову про перехід законопроекту до нової Ради.
Водночас, підготовча група проголосувала за включення законопроекту до порядку денного. Проти цього, за словами Стефанчука, проголосували представники "Європейської солідарності".
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Історія питання:
- Згідно з Конституцією України, для того, щоб оголосити депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібні згоди Верховної Ради.
- Після парламентських виборів 2014 року п'ять фракцій у своїй коаліційній угоді пообіцяли скасувати депутатську недоторканність. Однак протягом 9 скликання зміни до Конституції так і не внесли.
- 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. Саме за цей законопроект голосує вже нова Верховна Рада.
- Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
- Водночас, у парламенті була зареєстровано інший проект (№6773) авторства 158 народних депутатів, який передбачав негайне скасування недоторканності.
- Згідно з процедурою, для внесення змін до Конституції, депутати мають спочатку направити законопроект у Конституційний суд для погодження.
- 19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про скасування депутатської недоторканності.
- 6 червня Конституційний суд визнав конституційним проект, який передбачав негайне скасування імунітету.
- 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
- Команда Володимира Зеленського під час його президентської кампанії обіцяла, зокрема, скасування недоторканності.
- Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.
- У партії Зеленського "Слуга народу" запевняли, що її першочерговим завданням у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності.