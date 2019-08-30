Разумков закрив засідання Ради
П'ятниця, 30 серпня 2019, 02:17
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закрив перше засідання новообраного парламенту 9 скликання.
Про це повідомляє "Українська правда".
Народні депутати завершили розгляд порядку денного, після чого спікер Дмитро Разумков оголосив про закриття засідання.
"Першу сесію 9 скликання оголошую закритою", - сказав він.
Парламентарі працювали у стінах Верховної Ради понад 12 годин.
Наостанок Разумков повідомив депутатам, що друга чергова сесія Ради почне свою роботу 3 вересня.