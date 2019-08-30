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Разумков закрив засідання Ради

П'ятниця, 30 серпня 2019, 02:17
Разумков закрив засідання Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закрив перше засідання новообраного парламенту 9 скликання.

Про це повідомляє "Українська правда".

Народні депутати завершили розгляд порядку денного, після чого спікер Дмитро Разумков оголосив про закриття засідання.

"Першу сесію 9 скликання оголошую закритою", - сказав він.

Парламентарі працювали у стінах Верховної Ради понад 12 годин.

Наостанок Разумков повідомив депутатам, що друга чергова сесія Ради почне свою роботу 3 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков Дмитро
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