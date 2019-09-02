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Рябошапка звільнив Матіоса

Понеділок, 2 вересня 2019, 10:42
Рябошапка звільнив Матіоса

Джерело: Генпрокуратура

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Деталі: Згідно з документом, який є у розпорядженні УП, наказом Рябошапки Матіоса звільнено з посад заступника генпрокурора, головного військового прокурора, виключено зі списків особового складу ГПУ і направлено до Міністерства оборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби.

 

 

Що відбулося раніше: Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

Знати більше: Ліквідувати не можна реформувати. Що не так з прокуратурою Матіоса

Нагадаємо: 

  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором. 

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

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Теми: ГенпрокуратураМатіос
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