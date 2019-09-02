Рябошапка звільнив Матіоса

67878 переглядів
Понеділок, 2 вересня 2019, 10:42

Джерело: Генпрокуратура

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Деталі: Згідно з документом, який є у розпорядженні УП, наказом Рябошапки Матіоса звільнено з посад заступника генпрокурора, головного військового прокурора, виключено зі списків особового складу ГПУ і направлено до Міністерства оборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби.

 

 

Що відбулося раніше: Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

Знати більше: Ліквідувати не можна реформувати. Що не так з прокуратурою Матіоса

Нагадаємо: 

  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором. 

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Генпрокуратура Матіос


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту? 2 вересня 2019, 10:00
Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться 31 серпня 2019, 22:49
У Луценка пояснили закриття справи Калєтніка і вилучення проваджень 31 серпня 2019, 13:45
Усі новини
Головні новини
Рада направила на оцінку КС ініціативу Зеленського про "закони від народу"
"Небитий" Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують
Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні
"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи
Усі новини
дослідження

Чому собаки поводяться по-різному

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу

читай!

Як прочитати 100 книг за рік? Практичні поради