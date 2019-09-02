Рябошапка звільнив Матіоса
Джерело: Генпрокуратура
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Деталі: Згідно з документом, який є у розпорядженні УП, наказом Рябошапки Матіоса звільнено з посад заступника генпрокурора, головного військового прокурора, виключено зі списків особового складу ГПУ і направлено до Міністерства оборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби.
Що відбулося раніше: Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.
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Нагадаємо:
- 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.
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