Рябошапка натякнув, що в Україні можуть ліквідувати військову прокуратуру

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

Про це він сказав в інтерв'ю на "24 каналі".

За його словами, головний військовий прокурор Анатолій Матіос наполягає на створенні у країні військової вертикалі - не тільки військової прокуратури, але і військових судів, військової юстиції.

Але Рябошапка виступає проти цього.

"Не думаю, що у цьому є необхідність. Думаю, що військова прокуратура буде однією з систем, яка підлягатиме змінам… Моя позиція у тому, що я не бачу необхідності існування військової прокуратури", - сказав він.

Щодо реформування прокуратури, то Рябошапка зазначив, що треба прокуратуру переорієнтувати на зовсім інші завдання: на захист людей та бізнесу, а не "кришування злочинності".

"Процес буде дуже важкий і це саме той сектор, де ми очікуємо дуже великий опір. Але думаю, що ми справимося з цим", - додав заступник голови ОП.

Він пояснив, що плануються зміни у роботі офісу генпрокурора та оновлення всіх органів прокуратури, зокрема, обласних і місцевих.

Крім того Рябошапка додав, що планується створення механізму селекції, якісного відбору прокурорів у місцеві прокуратури.

"Ми хотіли б, щоб у цю професію зайшло побільше людей, які не мають прокурорського досвіду", - сказав він.

За його словами, якщо буде політична воля, все можна буде зробити швидко і якісно.

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