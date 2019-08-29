Новим генпрокурором став колишній член НАЗК

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Четвер, 29 серпня 2019, 23:37
Дмитро Ларін, УП

Джерело: "Українська правда"

Верховна Рада призначила заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Докладно: Цю кандидатуру президента Володимира Зеленського підтримали 312 народних депутатів.

Перед тим парламент відправив у відставку Юрія Луценка (317 голосів), який написав заяву про звільнення в ефірі свого інтерв’ю. Генпрокурор відзвітував новоутвореному комітету з правоохоронної діяльності перед розглядом його відставки, який дав свою згоду на звільнення.

Виступаючи з парламентської  трибуни, Луценко визнав, що його призначення на посаду було "політичним", щоб зруйнувати "нквдшну систему" в ГПУ. Він подякував "друзям за підтримку, ворогам за критику".

Пряма мова Луценка: "Я робив все, що міг… Впевнений, що наступний генпрокурор Рябошапка буде успішним генпрокурором і продовжить роботу, яку моя команда почала".

Пряма мова Рябошапки: "Я буду дуже лаконічним і скажу тільки декілька пріоритетних напрямків. Перш за все – перезавантаження і оновлення системи… Другий напрямок ГПУ має стати центральним органом, який буде організовувати державну політику в сфері боротьби зі злочинністю. Генеральна прокуратура не повинна сваритися з іншими правоохоронними органами. І ключовий напрямок – повернути вкрадені в народу і держави гроші"

Деталі: Руслан Рябошапка – юрист, експерт із питань антикорупційної політики, працював на різних позиціях при Міністерстві юстиції.

Влітку 2010 року Рябошапка очолив щойно створене Бюро з питань антикорупційної політики у секретаріаті Кабміну, яке ліквідували трохи більше, ніж за рік.

Після цього до жовтня 2013 року працював заступником глави департаменту юридичного забезпечення у секретаріаті Кабміну Миколи Азарова.

Перед Революцією гідності переходить на роботу в Transparency International Україна.

Після зміни влади Рябошапка був якийсь час заступником міністра юстиції, разом з Олександром Данилюком брав участь у розробці закону про створення Національного антикорупційного бюро.

У 2016 році Рябошапка був обраний членом Національного агентства з питань запобігання корупції, але через конфлікт з главою НАЗК Наталією Корчак у червні 2017 року подав у відставку.

Знати більше: Команда Зеленського. Хто ці люди

Передісторія:

  • Рябошапка заявляв, що позитивно ставиться до ініціативи голови держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором і що не відчуватиме дискомфорту від справ на цій посаді. 
  • Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вже висловлював сподівання, що у Рябошапки складуться хороші робочі відносини з генпрокурором США Вільямом Барром.

Олена Рощенко, Валентина Романенко, УП

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Теми: Генпрокуратура Верховна Рада Рябошапка


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