Комітет Ради дав "зелене світло" зняттю недоторканності
Джерело: засідання парламентського комітету
Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити поданий президентом як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції щодо недоторканості народних депутатів.
Деталі: Комітет більшістю голосів схвалив свій висновок: рекомендувати законопроект №7203 прийняти як закон. Доповідати з цього питання буде представниця фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.
Пряма мова голови комітету нардепа від "Слуги народу" Ірини Венедіктової: "За проголосували 17, проти – двоє, один утримався".
Що відбулося раніше: У комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту з 3 вересня, адже розглядати зміни до Конституції у другому читанні можна лише на наступній сесії після першого читання.
Передісторія:
- Верховна Рада на засіданні 29 серпня у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
- Для того, щоб ухвалити закон в цілому, депутатам потрібно буде підтримати його 300 голосами.
- У проекті пропонується прибрати з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
- Якщо закон буде ухвалений остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.
- Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.
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