Комітет Ради дав "зелене світло" зняттю недоторканності

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Понеділок, 2 вересня 2019, 11:34

Джерело: засідання парламентського комітету

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити поданий президентом як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції щодо недоторканості народних депутатів.

Деталі: Комітет більшістю голосів схвалив свій висновок: рекомендувати законопроект №7203 прийняти як закон. Доповідати з цього питання буде представниця фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.

Пряма мова голови комітету нардепа від "Слуги народу" Ірини Венедіктової: "За проголосували 17, проти – двоє, один утримався".

Що відбулося раніше: У комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту з 3 вересня, адже розглядати зміни до Конституції у другому читанні можна лише на наступній сесії після першого читання.

Передісторія:

  • Верховна Рада на засіданні 29 серпня у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
  • Для того, щоб ухвалити закон в цілому, депутатам потрібно буде підтримати його 300 голосами.
  • У проекті пропонується прибрати з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
  • Якщо закон буде ухвалений остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.
  • Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.

Валентина Романенко, УП

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Теми: недоторканність Верховна Рада


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