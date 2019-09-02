Комітет Ради дав "зелене світло" зняттю недоторканності

Джерело: засідання парламентського комітету

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити поданий президентом як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції щодо недоторканості народних депутатів.

Деталі: Комітет більшістю голосів схвалив свій висновок: рекомендувати законопроект №7203 прийняти як закон. Доповідати з цього питання буде представниця фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.

Пряма мова голови комітету нардепа від "Слуги народу" Ірини Венедіктової: "За проголосували 17, проти – двоє, один утримався".

Що відбулося раніше: У комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту з 3 вересня, адже розглядати зміни до Конституції у другому читанні можна лише на наступній сесії після першого читання.

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