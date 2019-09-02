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Напад на журналіста у Вінниці: зв’язку між нападником і Шарієм поки не знайшли

Понеділок, 2 вересня 2019, 12:21

Джерело: "Громадське", прес-служба поліції Вінницької області

Поліція вінницької області встановила нападника на головреда місцевого видання "Veжa" Андрія Качора і поки що не виявила зв’язку між нападом і конфіктом Качора із відеоблогером Анатолієм Шарієм.

Деталі: У поліції повідомили, що знайшли чоловіка, який побив Качора. Нападником виявився 27-річний мешканець Вінниці.

За його словами, між ним і Качором у кафе виникла словесна перепалка, яка переросла в бійку. Будь-який стосунок із відеоблогером Анатолієм Шарієм чоловік заперечує, а конфлікт називає ситуаційним.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Такий злочин карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами до одного року.

Водночас, остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Відзначимо, що напередодні постраждалий Качор заявляв, що нападників було кілька, але наразі йдеться про одного нападника.  

Що було раніше: 1 вересня журналіст Андрій Качор заявив, що його побили невідомі. Сам Качор пов'язував нападників з прихильниками блогера Анатолія Шарія, від яких отримував погрози.

 
Качор опублікував довідку з лікарні

За його словами, інцидент стався 30 серпня, нападників було кілька і вони втекли з місця події.

У Качора - забій м’яких тканин, ознаки струсу мозку, опухла частина обличчя, гематоми, переламів немає. 

Журналіст зазначив, що отримував погрози після публікації новини від 9 липня про те, що у Вінниці спалили агітацію Шарія. Після цього сам Шарій зробив низку роликів про журналіста і його родину.

У свою чергу Шарій на своїй сторінці у Facebook заявив, що Качор - "шістка Гройсмана, яка працювала на сайті, створеному Гройсманом (Vежа - ред.)". За його інформацією, Качор звернувся до поліції о 12:20 31 серпня, хоча напали на нього о 2 ночі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областьполіціянападЗМІ
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