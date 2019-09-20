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Лідера та учасників злочинної банди затримали на Полтавщині

П'ятниця, 20 вересня 2019, 00:44

Правоохоронці затримали учасників злочинної етнічної організації та її лідера "Самвела Донецького".

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Лідер злочинного угруповання перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства на території Вірменії. 

Починаючи з 90-их років затриманий був ватажком кримінального угрупування в Донецькій області. Пізніше її вплив розширився на Запорізьку і Полтавську області. 

Спеціалізувались учасники банди на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, фізичних розправах та замовних вбивствах. 

На Київщині та Одесі учасники угруповання виконували рейдерське захоплення майна. У Полтаві - фізично розправились із власником нежитлового приміщення за відмову віддавати нерухоме майно. У столиці - підпалили автомобіль замовній жертві. 

За словами заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, притягнути до відповідальності лідера та учасників банди намагались тричі. Проте завдяки корумпованим зв’язкам покарання вдавалось уникнути. 

 
Правоохранители задержали участников преступной этнической организации организации и ее лидера
Правоохоронці затримали учасників злочинної етнічної організації та її лідера "Самвела Донецького".

Наразі зловмисникам інкримінують скоєння злочинів за шістьма статтями Кримінального кодексу. 

Дослівно: "У результаті спецоперації затримано 60-річного організатора злочинної групи, його 58-річну поплічницю та двох найближчих виконавців. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем мешкання цих та інших фігурантів кримінального угруповання. Вилучено вогнепальну та холодну зброю, автомобілі, кошти, наркотичні засоби."

Теми: криміналполіція
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