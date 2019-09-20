Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидера и участников преступной банды задержали на Полтавщине

Пятница, 20 сентября 2019, 00:44

Правоохранители задержали участников преступной этнической организации и ее лидера "Самвела Донецкого".

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Лидер преступной группировки находился в международном розыске за совершение убийства на территории Армении.

Начиная с девяностых годов задержанный был главарем криминальной группировки в Донецкой области. Позже ее влияние расширилось на Запорожскую и Полтавскую области. 

Специализировались участники банды на рэкете, похищении людей, торговле оружием, физических расправах и заказных убийствах.

По словам заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля, привлечь к ответственности лидера и участников банды пытались трижды. Однако благодаря коррумпированным связям наказания удавалось избежать.

В Киевской области и Одессе участники группировки выполняли рейдерский захват имущества. В Полтаве - физически расправились с владельцем нежилого помещения за отказ отдавать недвижимое имущество. В столице - подожгли автомобиль заказной жертве.

 
Правоохранители задержали участников преступной этнической организации организации и ее лидера
Правоохранители задержали участников преступной этнической организации организации и ее лидера "Самвела Донецкого".

Сейчас злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений по шести статьям Уголовного кодекса.

Дословно: "В результате спецоперации задержаны 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя союзница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовного группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, средства, наркотические средства."

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
криминал
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: