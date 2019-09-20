Лидера и участников преступной банды задержали на Полтавщине

Правоохранители задержали участников преступной этнической организации и ее лидера "Самвела Донецкого".

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Лидер преступной группировки находился в международном розыске за совершение убийства на территории Армении.

Начиная с девяностых годов задержанный был главарем криминальной группировки в Донецкой области. Позже ее влияние расширилось на Запорожскую и Полтавскую области.

Специализировались участники банды на рэкете, похищении людей, торговле оружием, физических расправах и заказных убийствах.

По словам заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля, привлечь к ответственности лидера и участников банды пытались трижды. Однако благодаря коррумпированным связям наказания удавалось избежать.

В Киевской области и Одессе участники группировки выполняли рейдерский захват имущества. В Полтаве - физически расправились с владельцем нежилого помещения за отказ отдавать недвижимое имущество. В столице - подожгли автомобиль заказной жертве.

Правоохранители задержали участников преступной этнической организации организации и ее лидера "Самвела Донецкого".

Сейчас злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений по шести статьям Уголовного кодекса.

Дословно: "В результате спецоперации задержаны 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя союзница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовного группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, средства, наркотические средства."