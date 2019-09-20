Коломойський міг купити мандат депутату в Австрії 

Олігарх Ігор Коломойський міг купити місце в парламенті Австрії за 8 мільйонів євро для свого знайомого Томаса Шелленбахера, який у минулому був співголовою групи зв'язків з Україною в австрійському парламенті.

Джерело: "Hromadske" з посиланням на DW.

Деталі: Австрійський депутата Петер Пільц опублікував судові документи, де йдеться про двох наближений осіб до Австрійської партії свободи, які під присягою розповідають про купівлю місця у партійному списку для ставленика українських бізнесменів - Шелленбахера.

Видання вказує на неочікуванний кар’єрний успіх Шелленбахера: власник інженерного бюро з провінції напередодні виборів 2013 року зареєструвався у Відні та отримав 9 місце у списку партії.

У результаті виборів позиція в списку виявилась непрохідною, але троє кандидатів, які були попереду власника бюро, відмовилися від мандату, чим дозволили Шалленбахеру стати депутатом.

Згідно із судовими документами, позивач Ернст Н. стверджує, що функціонери Австрійської партії свободи не віддали йому 2 мільйони євро за послуги посередництва. За його словами, саме він звів Шелленбахера із керівництвом партії, а прохід його в парламент оплатили українські бізнесмени, витративши 8 мільйонів євро: 4 - для партійної каси, по 2 - одному із очільників партії та самому позивачу.

У судових документах вказані імені український бізнесменів - це Ігор Коломойський, його бізнес-партнер та чинний депутат Верховної Ради Ігор Палиця та син тодішнього міністра юстиції Максим Лавринович.

За словами Ернста, після угоди своїх грошей він не отримав. Представники партії та Шелленбахер слова позивача заперечують.

За інформацією "DW", Коломойський міг бути знайомим із Шалленбахером ще з 2012 року, коли фірма IBS, власності останнього будувала водоочисну станцію в Буковелі, одним із власників якого є український олігарх.

Крім цього, з 2015 року Палиця був виконавчим директором і співвласником цієї фірми та заснував благодійний фонд разом із австрійським депутатом.

Антикорупційна прокуратура на запит "DW" відповіла, що навіть якщо інформація правдива, вони нічого не можуть зробити, оскільки за купівлю місця у списку партії не передбачена кримінальна відповідальність.