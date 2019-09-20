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Коломойский мог купить мандат депутату в Австрии — СМИ

Пятница, 20 сентября 2019, 03:00

Олигарх Игорь Коломойский мог купить место в парламенте Австрии за 8 миллионов евро для своего знакомого Томаса Шелленбахера, который в прошлом был сопредседателем группы по связям с Украиной в австрийском парламенте.

Источник: "Hromadske" с ссылкой на "DW"

Детали: Австрийский депутат Петер Пильц опубликовал судебные документы, где говорится о двух приближенных лицах к Австрийской партии свободы, которые под присягой рассказывают о покупке места в партийном списке для ставленника украинских бизнесменов - Шелленбахера.

Издание указывает на неожиданный карьерный успех Шелленбахера: владелец инженерного бюро с провинции накануне выборов 2013 года зарегистрировался в Вене и получил 9 место в списке партии.

В результате выборов позиция в списке оказалась непроходимой, но трое кандидатов, которые были впереди владельца бюро, отказались от мандата, чем позволили Шалленбахеру стать депутатом.

Согласно судебным документам, истец Эрнст Н. утверждает, что функционеры Австрийской партии свободы не отдали ему 2 миллиона евро за услуги посредничества. 

По его словам, именно он свел Шелленбахера с руководством партии, а проход его в парламент оплатили украинские бизнесмены, потратив 8 миллионов евро: 4 - для партийной кассы, по 2 - одному из руководителей партии и самому истцу.

В судебных документах указаны имени украинских бизнесменов -  Игоря Коломойского, его бизнес-партнера и действующего депутата Верховной Рады Игоря Палицы и сына тогдашнего министра юстиции Максима Лавриновича.

По словам Эрнста, после сделки своих денег он не получил. Представители партии и Шелленбахер слова истца отрицают.

По информации "DW", Коломойский мог быть знакомым с Шалленбахером еще с 2012 года, когда фирма IBS, собственности последнего, строила водоочистную станцию в Буковеле, одним из владельцев которого является украинский олигарх.

Кроме этого, с 2015 года Палица был исполнительным директором и совладельцем этой фирмы и основал благотворительный фонд вместе с австрийским депутатом.

Антикоррупционная прокуратура на запрос "DW" ответила, что даже если информация правдива, они ничего не могут сделать, так как за покупку места в списке партии не предусмотрена уголовная ответственность.

Темы: КоломойскийАвстриявиборы
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