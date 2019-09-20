Палата представників Конгресу США схвалила військову допомогу Україні

Конгресмени Палати представників підтримали рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів на військову допомогу.

Джерело: Defense News

Деталі: Відповідний законопроект був затверджений 19 вересня.

На наступному тижні рішення має підтвердити Сенат Конгресу.

Згідно із документом, виділення коштів на військову допомогу буде продовжено наступного фінансового року, який починається в США з 1 жовтня.

Нагадаємо: