Палата представників Конгресу США схвалила військову допомогу Україні

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 04:46

Конгресмени Палати представників підтримали рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів на військову допомогу.

Джерело: Defense News

Деталі: Відповідний законопроект був затверджений 19 вересня. 

На наступному тижні рішення має підтвердити Сенат Конгресу. 

Згідно із документом, виділення коштів на військову допомогу буде продовжено наступного фінансового року, який починається в США з 1 жовтня. 

Нагадаємо:

  • Наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.
  • Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.

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Теми: США Україна


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