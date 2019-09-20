Палата представників Конгресу США схвалила військову допомогу Україні
Конгресмени Палати представників підтримали рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів на військову допомогу.
Джерело: Defense News
Деталі: Відповідний законопроект був затверджений 19 вересня.
На наступному тижні рішення має підтвердити Сенат Конгресу.
Згідно із документом, виділення коштів на військову допомогу буде продовжено наступного фінансового року, який починається в США з 1 жовтня.
Нагадаємо:
- Наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.
- Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.
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