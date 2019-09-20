Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине

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Пятница, 20 сентября 2019, 04:46

Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.

Источник: "РБК-Украина" со ссылкой на "Defense News"

Детали: Соответствующий законопроект был утвержден 19 сентября. На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.

Согласно документу, выделение средств на военную помощь будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.

Напомним:

  • В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
  • Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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Темы: США Украина


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