Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине
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Пятница, 20 сентября 2019, 04:46
Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.
Источник: "РБК-Украина" со ссылкой на "Defense News"
Детали: Соответствующий законопроект был утвержден 19 сентября. На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.
Согласно документу, выделение средств на военную помощь будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.
Напомним:
- В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
- Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
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