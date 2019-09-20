Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине

Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.

Источник: "РБК-Украина" со ссылкой на "Defense News"

Детали: Соответствующий законопроект был утвержден 19 сентября. На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.

Согласно документу, выделение средств на военную помощь будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.

Напомним: