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Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине

Пятница, 20 сентября 2019, 04:46
Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине

Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.

Источник: Defense News

Детали: Соответствующий законопроект был утвержден 19 сентября. На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.

Согласно документу, выделение средств на военную помощь будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.

Напомним:

  • В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
  • Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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Темы: СШАУкраина
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